Причина – короткое замыкание: в Дубоссарах полностью сгорел автомобиль

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Владелец машины оставил её в гараже, а через пару часов увидел дым и услышал хлопки.

На место происшествия прибыл пожарный расчёт СВПЧ-7 города Дубоссары. Возгорание площадью 20 квадратных метров ликвидировали за двадцать минут.

Автомобиль сгорел полностью. Также огнём повреждены крыша и стены гаража.

Инспектор установил: причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.

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