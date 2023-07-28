Причина – короткое замыкание: в Дубоссарах полностью сгорел автомобиль

Владелец машины оставил её в гараже, а через пару часов увидел дым и услышал хлопки.
На место происшествия прибыл пожарный расчёт СВПЧ-7 города Дубоссары. Возгорание площадью 20 квадратных метров ликвидировали за двадцать минут.
Автомобиль сгорел полностью. Также огнём повреждены крыша и стены гаража.
Инспектор установил: причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.
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