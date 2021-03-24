Причастен к отмыванию почти миллиона леев: в руки НАЦ попался кагульчанин

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Житель Кагула был задержан сегодня утром сотрудниками НАЦ в рамках дела об отмывании денег, которое расследуют компетентные органы Румынии.

Согласно материалам, руководство румынской компании сообщило о 16 подозрительных транзакциях на сумму 42 400 евро, что, предположительно, было осуществлено мошенническим путём. Выяснилось, что в компьютерных системах фирмы находились потенциально вредоносные файлы.

В результате проведённых проверок было установлено, что один из граждан, причастных к мошенническим схемам, проживал в Кагуле. Подозреваемого задержали, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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