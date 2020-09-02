Прибывающие из “зелёной”, но пересекающие “красную зону” граждане будут помещены на карантин

Прибывающие из “зелёной”, но пересекающие “красную зону” граждане будут помещены на карантин

Граждане, которые прибывают из “зелёной зоны”, но на пути в Республику Молдова транзитом едут через страну в “красной зоне”, будут помещены на 14-дневный карантин. Изоляция не распространяется на людей, путешествующих прямыми авиарейсами.

Соответствующие уточнения сделал врач-эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Алексей Чебан. По его словам, пишет ipn.md, список стран, входящих в “красную зону”, будет обновляться каждые 14 дней. Его будут публиковать по пятницам, а вступать в силу он будет по понедельникам раз в две недели.

Все страны с показателем выше 50 случаев COVID-19 на 100 тысяч жителей относятся к государствам с интенсивной передачей вируса, так что они попадают в “красную зону”. Страны с показателем менее 50 классифицируются как “зелёные”, а молдаване или иностранные граждане, прибывающие из них, не должны соблюдать 14-дневный карантин.

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