Прибывающие из “зелёной”, но пересекающие “красную зону” граждане будут помещены на карантин

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Граждане, которые прибывают из “зелёной зоны”, но на пути в Республику Молдова транзитом едут через страну в “красной зоне”, будут помещены на 14-дневный карантин. Изоляция не распространяется на людей, путешествующих прямыми авиарейсами.

Соответствующие уточнения сделал врач-эпидемиолог Национального агентства общественного здоровья Алексей Чебан. По его словам, пишет ipn.md, список стран, входящих в “красную зону”, будет обновляться каждые 14 дней. Его будут публиковать по пятницам, а вступать в силу он будет по понедельникам раз в две недели.

Все страны с показателем выше 50 случаев COVID-19 на 100 тысяч жителей относятся к государствам с интенсивной передачей вируса, так что они попадают в “красную зону”. Страны с показателем менее 50 классифицируются как “зелёные”, а молдаване или иностранные граждане, прибывающие из них, не должны соблюдать 14-дневный карантин.

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