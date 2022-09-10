Прибыль банковской системы в первом полугодии составила 1,6 млрд леев

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В первом семестре текущего года банковский сектор характеризовался высокой ликвидностью и ростом активов, кредитов, собственных средств и банковских депозитов. В конце июня прибыль банковской системы составила 1,6 млрд леев, увеличившись на 80,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Национальный банк Молдовы уточняет, что увеличение прибыли было обусловлено увеличением процентных доходов на 1,4 млрд леев (в основном от кредитования), доходов от колебаний валютного курса – на 249,8 млн леев, доходов от сборов и комиссий – на 243,8 млн леев. Одновременно были увеличены непроцентные расходы (расходы на сборы и выплаты, административные расходы, резервы, амортизацию финансовых и нефинансовых активов и т.д.) – на 941,2 млн леев, а процентные расходы – на 252,2 млн леев, передаёт ipn.md.

Объем депозитов физических и юридических лиц сократился в результате изъятий, произведённых в первой половине года. Было зафиксировано и увеличение абсолютной суммы просроченных и неработающих кредитов и, как следствие, небольшое ухудшение показателей качества кредитного портфеля по сравнению с концом прошлого года.

Валовой (пруденциальный) остаток кредитов составил 50% от общего объёма активов, или 60,2 млрд леев, увеличившись в анализируемый период на 6,8% (3,8 млрд леев). В то же время объём новых кредитов, выданных в первом полугодии 2022 года, увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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