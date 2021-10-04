Прибыль на отмывании денег: правоохранители задержали четырёх членов ОПГ

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Правоохранители Молдовы и Румынии совместными усилиями выявили четырёх членов международной ОПГ, замешанных в махинациях по отмыванию денег, мошенничестве, изготовлении и использовании поддельных документов и т.д.

Задержанным – от 35 до 50 лет. В начале года в рамках того же уголовного дела на территории РМ уже был пойман один из участников группировки – 48-летний житель Кишинёва.

Мошенники открывали банковские счета в разных странах и занимались отмыванием денег. Члены ОПГ вербовали социально уязвимых граждан и убеждали их открыть на своё имя несколько счетов в разных банках как в Молдове, так и за рубежом. Впоследствии средства снимали другие участники преступной группы в банкоматах Румынии, Словакии, Великобритании и других странах.

В рамках нескольких возбуждённых уголовных дел был наложен арест на сумму около 120 000 евро. Прокуратура и полиция Молдовы продолжают сотрудничать с правоохранительными органами других государств с целью установления и привлечения к ответственности всех членов ОПГ.

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