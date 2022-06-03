Прибыль коммерческих банков за первые 4 месяца этого года превысила 1 млрд леев

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За первые 4 месяца этого года коммерческие банки страны удвоили прибыль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – она составила более 1 млрд леев. Об этом сообщил экономический эксперт Виорел Гырбу.

По его словам, по состоянию на конец апреля текущего года общий операционный доход коммерческих банков страны увеличился более чем на 811 млн леев или примерно на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Прирост доходов коммерческих банков на этом временном отрезке существенно отличается от нормы последних лет, которая составляла порядка 2-7%.

Наибольший вклад в увеличение доходов коммерческих банков внесли процентные доходы, которые увеличились на 52% или на 790,1 млн леев, отметил эксперт.

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