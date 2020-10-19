При стрельбе в Дурлештах ранен полицейский

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Инцидент произошёл минувшей ночью. Пострадавшего госпитализировали.

По словам замначальника Нацинспектората общественной безопасности Алексея Гросу, сотрудник МВД не находился в тот момент на службе. Между ним и мужчиной вспыхнул конфликт, в результате которого последний выстрелил в полицейского, передаёт protv.md.

Пострадавшего госпитализировали. Ему оказали медицинскую помощь, после чего выписали.

Правоохранители выяснили, что подозреваемый хранил оружие незаконно. Его задержали на 72 часа. Все обстоятельства случившегося выясняются.

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