При столкновении грузовика с легковушкой пострадали три человека

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На пересечении автодорог Котовск – Дубоссары и Кишинёв – Рыбница на нулевом километре столкнулись грузовик ГАЗ-66 и Toyota. Водитель грузового транспорта не уступил дорогу легковушке.

В результате ДТП пострадали два пассажира ГАЗ-66 и пассажирка Toyota. У 18-летнего молодого человека перелом правой бедренной кости и травматический шок. 19-летний парень получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, ушиб челюсти. У 52-летней пассажирки Toyota закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, переломы левой руки и ноги. Все пострадавшие госпитализированы.

Водители находились в трезвом состоянии. Проводится разбирательство, передаёт novostipmr.com.

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