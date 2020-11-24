При содействии России в Молдове отреставрирован ещё один памятник героям ВОВ

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В селе Петрешты Унгенского района открылся восстановленный на средства Посольства Российской Федерации в Республике Молдова и местных властей памятник на братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Это четвёртый облагороженный объект в этом районе: ранее в должный вид также приведены мемориальные комплексы в селах Грэсены, Кирилены и Скуляны.

Благодаря реставрационным работам, проведенным общественной организацией «Вече», монумент павшим воинам и скульптурная композиция вновь приобрели величественный вид, а на гранитных плитах увековечены имена похороненных в братской могиле героев. Значительный вклад внес поисковый отряд «Август», который восстановил и уточнил списки погибших. Поисковиками подготовлена «Книга памяти села» с актуальной информацией о солдатах Красной Армии, павших в боях за освобождение села Петрешты.

В юбилейный год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне при поддержке МИД России, российских регионов, общественных организаций и фондов по всей территории Республики Молдова проводится реставрация 16 мемориалов.

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