Прятал 14 свёртков: в столице поймали наркодельца

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Карабинеры задержали 44-летнего жителя столицы, ранее имевшего проблемы с законом. При нём нашли 14 упаковок с наркотическим веществом.

Инцидент произошёл сегодня утром на улице Еуджена Кока. Патрульные заметили подозрительного мужчину. Гражданин попытался сбежать, но был задержан и доставлен в инспекторат полиции Буюкан, где добровольно сдал правоохранителям 14 пакетиков с наркотиками.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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