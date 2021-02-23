Прятал 14 свёртков: в столице поймали наркодельца

Прятал 14 свёртков: в столице поймали наркодельца

Карабинеры задержали 44-летнего жителя столицы, ранее имевшего проблемы с законом. При нём нашли 14 упаковок с наркотическим веществом.

Инцидент произошёл сегодня утром на улице Еуджена Кока. Патрульные заметили подозрительного мужчину. Гражданин попытался сбежать, но был задержан и доставлен в инспекторат полиции Буюкан, где добровольно сдал правоохранителям 14 пакетиков с наркотиками.

Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md