При пожаре в заброшенном доме погиб мужчина

При пожаре в заброшенном доме погиб мужчина

Накануне утром в Тирасполе загорелся дом. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили в одной из комнат бездыханное тело мужчины.

Погибшим оказался пожилой гражданин без определённого места жительства, пишет novostipmr.com. Соседи рассказали, что часто видели его возле пустующего дома в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе разбирательства выяснилось, что дом давно заброшен. Причина возгорания пока не ясна: предполагается, что мужчина мог растопить старую неисправную печь. Обстоятельства выясняются.

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