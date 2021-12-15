При пожаре в сельском доме погиб мужчина

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Жители села Токмазея сообщили в диспетчерскую о горящем доме. Когда пожарные подъехали к месту вызова, строение было полностью объято пламенем.

В ходе тушения обрушилось чердачное перекрытие. В комнате, под обломками, специалисты обнаружили тело 52-летнего хозяина жилья. Его супруги с ребёнком дома не было, пишет mvdpmr.org.

Жилое строение сгорело полностью. Причина трагедии устанавливается.

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