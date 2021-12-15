При пожаре в сельском доме погиб мужчина

Жители села Токмазея сообщили в диспетчерскую о горящем доме. Когда пожарные подъехали к месту вызова, строение было полностью объято пламенем.
В ходе тушения обрушилось чердачное перекрытие. В комнате, под обломками, специалисты обнаружили тело 52-летнего хозяина жилья. Его супруги с ребёнком дома не было, пишет mvdpmr.org.
Жилое строение сгорело полностью. Причина трагедии устанавливается.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии