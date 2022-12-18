При пожаре в Григориополе погиб мужчина

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Накануне днём на пульт пожарной охраны Григориополя поступило сообщение от жительницы села Красная Горка о том, что на четвёртом этаже в одном из подъездов дома задымление.

На место выехал пожарный расчёт. Огнеборцы взломали входные двери в квартиру. На полу в комнате они обнаружили тело 59-летнего мужчины без признаков жизни.

На локализацию пожара потребовалось 12 минут. Огнём уничтожен диван, обои и личные вещи хозяина, сообщает пресс-центр МВД ПМР.

Согласно заключению инспектора Госпожнадзора, причиной пожара стала неосторожность при курении. Мужчина отравился продуктами горения.

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