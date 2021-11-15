При пожаре в Бендерах погиб мужчина

При пожаре в Бендерах погиб мужчина

Инцидент произошёл в частном доме. От высокой температуры обрушился потолок в комнате. В ходе разбора очага возгорания пожарные обнаружили обугленный труп мужчины.

Как выяснилось, 56-летний гражданин по указанному адресу с разрешения хозяина дома проживал около года. По словам соседей, он злоупотреблял спиртным, часто собирал шумные компании. Домовладелец наведывался к нему и контролировал каждый день. Был и за несколько часов до трагедии.

По предварительной версии, причиной трагедии мог стать непотушенный окурок. Разбирательство продолжается.

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