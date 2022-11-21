При пожаре в Бендерах погиб мужчина

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Инцидент произошёл накануне в многоэтажке.

Жительница одной из квартир почувствовала запах дыма и услышала крики с лестничной клетки. Обнаружив в подъезде сильное задымление, она позвонила в пожарную службу. На место происшествия выехал один расчёт. Работу пожарных осложняло сильное задымление в квартире, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Огнём была охвачена комната площадью 15 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось предотвратить распространение пламени на другие комнаты. Уничтожены личные вещи, мебель и техника. Помещения в квартире сильно закопчены.

В процессе тушения пожарными был обнаружен труп мужчины. Инспектор выяснил: причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении. Мужчина 1954 года рождения уснул с непотушенной сигаретой.

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