При пожаре в Бендерах погиб мужчина

При пожаре в Бендерах погиб мужчина

Инцидент произошёл накануне в многоэтажке. 

Жительница одной из квартир почувствовала запах дыма и услышала крики с лестничной клетки. Обнаружив в подъезде сильное задымление, она позвонила в пожарную службу. На место происшествия выехал один расчёт. Работу пожарных осложняло сильное задымление в квартире, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Огнём была охвачена комната площадью 15 квадратных метров. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось предотвратить распространение пламени на другие комнаты. Уничтожены личные вещи, мебель и техника. Помещения в квартире сильно закопчены.

В процессе тушения пожарными был обнаружен труп мужчины. Инспектор выяснил: причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении. Мужчина 1954 года рождения уснул с непотушенной сигаретой.

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