При пожаре на Центральном рынке сгорел трактор

При пожаре на Центральном рынке сгорел трактор

Два дня назад на территории Центрального рынка загорелся склад. Как позже сообщил директор рынка Ион Пынтя, во время пожара полностью сгорел трактор стоимостью 600 тысяч леев. Ещё один трактор был частично повреждён.

Пынтя уточнил, что возгорание произошло на стоянке, где находились служебные сельскохозяйственные машины предприятия. Пострадавших нет, ущерб и причину возгорания должны установить специалисты, пишет realitatea.md.

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