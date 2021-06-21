При обрушении здания в Антверпене погибли два гражданина Молдовы

0

Пресс-служба Министерства иностранных дел и европейской интеграции сообщила, что власти Бельгии подтвердили представителям Посольства Республики Молдова смерть ещё одного гражданина Молдовы.

Так, в результате обрушения здания строящейся школы в Антверпене погибли два гражданина РМ. Посольство Республики Молдова в Королевстве Бельгия находится в контакте с семьями погибших и оказывает им необходимую помощь.

Напомним, 19 июня в провинции Бельгии Антверпене обрушилось недостроенное здание школы. В строительных работах принимали участие и наши соотечественники. Тело одного из них извлекли из-под обломков, ещё один молдаванин с тяжёлой травмой был госпитализирован.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.