Президентуру, парламент, министерства и ЦИК подключат к центральной системе отопления

Президентуру, парламент, министерства и ЦИК подключат к центральной системе отопления

Основные государственные учреждения будут подключены к централизованному источнику теплоснабжения ввиду обеспечения энергетической безопасности страны. 

Как сообщили в АО “Termoelectrica” процесс подключения находится на стадии завершения. Всего к центральному отоплению будут подключены здания 12 государственных учреждений, в том числе: парламента, президентуры, ЦИК, Министерства труда и социальной защиты и т.д.

Данная мера связана с обеспечением энергетической безопасности государства путём снижения потребления природного газа на уровне страны и увеличения использования альтернативных энергоресурсов, отметили в предприятии.

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