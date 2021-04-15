Президентура под руководством Санду полностью перешла под внешнее управление, – Додон (ВИДЕО)

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В рамках передачи на общественном телеканале председатель ПСРМ рассказал, чем отличается президентура, которой руководит Майя Санду, от той, которой управлял он.

– Я навёл порядок в администрации президента, отремонтировал здание. В президентуре раньше находились только те, кто там был устроен. Сейчас же там заседают десятки НПО-шников, которым платят американцы и европейцы, и которые пишут президенту, что ей надо говорить, диктуют, как надо поступать. Вот, что поменялось в президентуре, и не к лучшему. Еще раз: там десятки людей, которым извне платят тысячи евро, и они контролируют деятельность президента. Вот что происходит. Президентура под руководством Санду перешла под внешнее управление, вся повестка полностью контролируется извне, – сказал он.

Додон также отметил, что Санду “покупает цветы на сотни миллионов леев”, не сократила расходы, как обещала, ездит в зарубежные командировки и так далее.

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