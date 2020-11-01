Президентские выборы в Молдове: ситуация на 15.00

Президентские выборы в Молдове: ситуация на 15.00

К этому часу проголосовало более 800 тысяч избирателей. Таковы официальные данные Центральной избирательной комиссии.

Как отметил на брифинге председатель ЦИК Дорин Чимил, голосование на участках проходит в нормальном режиме. За рубежом был закрыт избирательный участок в Японии, где в голосовании приняли участие 23 гражданина. Кроме того, недавно была прекращена деятельность избирательного участка в Китае.

Очереди на заграничных участках зарегистрированы в Бельгии, Франции, Великобритании, Германии, Италии, Ирландии, Румынии, Испании, Греции, Дании, Португалии, Швейцарии, Чехии и Нидерландах.

– Нас радует мобилизация граждан за рубежом, которые преодолели длинные дистанции, чтобы реализовать свое право голоса, – отметил Чимил.

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