Президентские выборы: в Кишинёве откроют 305 избирательных участков

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Примария Кишинёва сообщает, что для проведения президентских выборов, намеченных на 1 ноября, на территории муниципия будет открыто 305 избирательных участков: 245 из них будут расположены в секторах столицы, остальные – в пригородах. Соответствующее распоряжение подписал генпримар Ион Чебан.

Стоит также отметить, что в повестку завтрашнего заседания Муниципального совета включён вопрос об утверждении кандидатур на должности членов участковых избирательных бюро в столичных секторах.

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