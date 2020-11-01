Президентские выборы: в голосовании приняли участие уже 20% граждан

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По состоянию на 12:50 проголосовали более 560 000 человек, что составляет 20% избирателей.

Активнее голосуют женщины: 52,4% против 47,5%. По данным ЦИК, большая часть тех, кто пришёл к этому времени на выборы, – граждане в возрасте от 56 до 70 лет (40,5%), за ними следуют граждане в возрасте от 41 до 55 лет (23,6%). Пассивнее голосуют лица от 18 до 25 лет (5,6%).

В муниципии Кишинёв явка составила около 118 000 (18,4%). В столице также активнее голосуют женщины – 53,7%.

Напомним, чтобы президентские выборы были признаны состоявшимися, проголосовать должны не менее трети избирателей.

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