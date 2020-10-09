Президентские выборы: как будет выглядеть бюллетень (ФОТО)

Центральная избирательная комиссия утвердила модель и текст избирательного бюллетеня на президентских выборах 1 ноября.
Кандидаты будут представлены в нём следующем порядке:
- Ренато Усатый – “Наша партия”
- Андрей Нэстасе – Партия “Платформа достоинство и правда”
- Тудор Делиу – Либерально-демократическая партия Молдовы
- Игорь Додон – независимый кандидат
- Виолетта Иванова – Партия “Шор”
- Майя Санду – Партия “Действие и солидарность”
- Октавиан Цыку – Партия национального единства
- Дорин Киртоакэ – блок “Униря”.
Длина избирательного бюллетеня составит 236 мм, а ширина – 140 мм. В верхней части бюллетеня будет надпись “BULETIN DE VOT” (Избирательный бюллетень), ниже – “pentru alegerile Președintelui Republicii Moldova” (на выборах Президента Республики Молдова) и дата проведения голосования – “1 noiembrie 2020”.
Ниже будут указаны два номера: слева – порядковый номер избирательного округа, а справа – порядковый номер избирательного участка. На каждом бюллетене с левой стороны будут напечатаны символы кандидата, а с правой – кружок, в котором избиратель должен будет поставить штамп с надписью “Votat”. Бюллетени будут напечатаны на матовой бумаге серого цвета.
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