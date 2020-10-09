Президентские выборы: как будет выглядеть бюллетень (ФОТО)

Президентские выборы: как будет выглядеть бюллетень (ФОТО)

Центральная избирательная комиссия утвердила модель и текст избирательного бюллетеня на президентских выборах 1 ноября. 

Кандидаты будут представлены в нём следующем порядке:

  • Ренато Усатый – “Наша партия” 
  • Андрей Нэстасе – Партия “Платформа достоинство и правда”
  • Тудор Делиу – Либерально-демократическая партия Молдовы
  • Игорь Додон – независимый кандидат
  • Виолетта Иванова – Партия “Шор”
  • Майя Санду – Партия “Действие и солидарность”
  • Октавиан Цыку – Партия национального единства
  • Дорин Киртоакэ – блок “Униря”. 

Длина избирательного бюллетеня составит 236 мм, а ширина – 140 мм. В верхней части бюллетеня будет надпись “BULETIN DE VOT” (Избирательный бюллетень), ниже – “pentru alegerile Președintelui Republicii Moldova” (на выборах Президента Республики Молдова) и дата проведения голосования – “1 noiembrie 2020”.

Ниже будут указаны два номера: слева – порядковый номер избирательного округа, а справа – порядковый номер избирательного участка. На каждом бюллетене с левой стороны будут напечатаны символы кандидата, а с правой – кружок, в котором избиратель должен будет поставить штамп с надписью “Votat”. Бюллетени будут напечатаны на матовой бумаге серого цвета.

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