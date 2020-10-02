Президентские выборы: сегодня стартует предвыборная кампания

Президентские выборы: сегодня стартует предвыборная кампания

Сегодня, 2 октября, в Молдове стартует избирательная кампания по выборам президента. Согласно действующему законодательству, в предстоящий период кандидаты на должность главы государства могут заниматься предвыборной агитацией на собраниях, митингах, встречах с избирателями, посредством СМИ, электоральной рекламы или используя другие формы общения.  

В то же время в день выборов запрещена любая форма агитации в/вне избирательных участков.

Напомним, что до сих пор в предвыборной гонке были зарегистрированы шесть кандидатов в следующем порядке: Ренато Усатый (“Наша партия”), Андрей Нэстасе (ППДП), Тудор Делиу (ЛДПМ), действующий глава государства Игорь Додон, Виолетта Иванова (“Шор”) и Майя Санду (ПДС). Документы еще двух потенциальных претендентов, Октавиана Цыку и Дорина Киртоакэ, находятся на стадии рассмотрения.

Президентские выборы пройдут 1 ноября.

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