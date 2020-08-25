Президентские выборы: сегодня начинается электоральный период

Президентские выборы: сегодня начинается электоральный период

Сегодня, 25 августа, в Молдове начинается электоральный период, предшествующий президентским выборам. Согласно закону, он продлится 90 дней и завершится подтверждением результатов голосования и утверждением мандата президента Конституционным судом. 

В этот период будут созданы электоральные органы и организована их деятельность, зарегистрированы инициативные группы кандидатов на пост главы государства, созданы участки для голосования, актуализированы и опубликованы избирательные списки. Завершающими этапами станут организация самого голосования, подсчет и подведение итогов.

Напомним, президентские выборы в Республике Молдова намечены на 1 ноября.

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