Президентские выборы: сегодня начинается электоральный период

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Сегодня, 25 августа, в Молдове начинается электоральный период, предшествующий президентским выборам. Согласно закону, он продлится 90 дней и завершится подтверждением результатов голосования и утверждением мандата президента Конституционным судом.

В этот период будут созданы электоральные органы и организована их деятельность, зарегистрированы инициативные группы кандидатов на пост главы государства, созданы участки для голосования, актуализированы и опубликованы избирательные списки. Завершающими этапами станут организация самого голосования, подсчет и подведение итогов.

Напомним, президентские выборы в Республике Молдова намечены на 1 ноября.

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