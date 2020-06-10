Президентские выборы: продолжается регистрация избирателей за рубежом и в Приднестровье

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Центральная избирательная комиссия информирует граждан Республики Молдова, которые находятся за границей или прописаны в населенных пунктах на левом берегу Днестра, муниципии Бендеры или некоторых селах Каушанского района и собираются принять участие в голосовании на выборах Президента Республики Молдова, что они могут предварительно зарегистрироваться.

Регистрация, отмечает ЦИК, доступна в течение всего года за исключением последних 45 дней до дня выборов. Данные граждане также имеют право отменить регистрацию не позднее чем за 25 дней до голосования.

Заполнить формуляр онлайн можно в рубрике “Предварительная регистрация” на сайте inregistrare.cec.md. Заявление (индивидуальное или коллективное) можно подать и письменно в Центральную избирательную комиссию (ул. В. Александри, 119, мун. Кишинев, MD-2012) и/или в дипломатические представительства, консульства Республики Молдова.

Цели предварительной регистрации:

определение приблизительного количества избирателей, которые будут голосовать за пределами страны и на избирательных участках, организованных для избирателей левобережья Днестра (Приднестровье) на территории Республики Молдова, находящейся под конституционной юрисдикцией центральных органов публичной власти;

открытие дополнительных избирательных участков за рубежом с согласия компетентных властей соответствующей страны;

установление примерного количества избирательных бюллетеней, которые будут доставлены на соответствующие избирательные участки.

Напомним, выборы Президента РМ состоятся 1 ноября 2020 года.

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