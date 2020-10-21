Президентские выборы: правила голосования в период пандемии (ВИДЕО)

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты опубликовало ролик, в котором рассказывается о правилах голосования на выборах в период пандемии.
- Каждый избиратель должен прийти на участок со своей ручкой, чтобы поставить подпись в списке;
- Защитная маска (их будут выдавать на участках тем, у кого её не будет) должна прикрывать и нос, и рот;
- На каждом избирательном участке каждые 2-3 часа будет проходить дезинфекция;
- Представители участков, избиратели и наблюдатели должны в обязательном порядке сохранять дистанцию в 1,5 метра;
- На встречах с избирателями в закрытых помещениях организаторы обязаны обеспечить соблюдение всех мер: социальная дистанция, ношение маски и участие не более 50 человек;
- Число избирателей, которые смогут одновременно находиться на одном участке, не должно превышать количество установленных кабинок для голосования.
Напомним, президентские выборы пройдут 1 ноября.
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