Президентские выборы: как смогут проголосовать школьники и студенты

0

Центральная избирательная комиссия разъяснила, как школьники и студенты с правом голоса, которые в день выборов будут находиться не по месту прописки, смогут принять участие в голосовании.

Так, по данным ЦИК, проголосовать по месту жительства или по месту постоянного пребывания можно будет на основании действительного удостоверения личности. Для этого необходимо до 1 октября подать соответствующее заявление в примарию или претуру сектора (в Кишиневе), чтобы получить возможность внесения в списки избирателей на том или ином избирательном участке.

При отсутствии возможности заявить о своем новом месте пребывания школьники и студенты смогут обратиться в избирательное бюро в черте действительного места жительства или места пребывания и получить специальный сертификат, позволяющий голосовать на любом другом избирательном участке. Эта процедура будет действовать в период с 12 по 31 октября. На основании сертификата в день выборов граждане вносятся в дополнительный список, а сам документ остается в бюро избирательного участка и прилагается к дополнительному списку.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.