Президентские выборы: как будут голосовать избиратели без прописки, заключённые и военнослужащие

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Центральная избирательная комиссия на сегодняшнем заседании определила особые условия реализации права голоса на президентских выборах 1 ноября 2020 года.

Так, избиратели без регистрации по месту жительства и/или с истекшим сроком регистрации по месту нахождения смогут проголосовать, зарегистрировавшись в дополнительном избирательном списке. Эта категория избирателей обязана заполнить и подписать декларацию о собственной ответственности за воздержание от многократного голосования, сообщила пресс-служба ЦИК.

Если у избирателя есть и постоянное место жительства, и место нахождения в течение срока действия регистрации по месту нахождения, он голосует в населенном пункте по месту нахождения, передаёт moldpres.md.

Граждане, которые в день голосования находятся в больницах, санаториях, домах отдыха, расположенных в населенном пункте, отличном от постоянного места жительства, могут проголосовать, будучи включенными в дополнительные избирательные списки, а если указанные учреждения находятся в том же секторе, что и место жительства/ нахождения, они будут включены в списки для голосования по месту нахождения.

Лица, задержанные на основании ордера на арест до вынесения приговора, лица, приговоренные к тюремному сроку (лишению свободы), приговор которых не является окончательным, лица, отбывающие наказание за правонарушение в виде ареста, лица, приговоренные к тюремному сроку (лишению свободы) окончательным решением суда, находящиеся в пенитенциарном учреждении, будут голосовать с включением в дополнительные списки избирателей или, в зависимости от обстоятельств, в списки для голосования по месту пребывания.

Лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде домашнего ареста, могут проголосовать по месту нахождения с помощью переносной урны для голосования, уведомив об этом избирательное бюро в периметре избирательного участка и органы, осуществляющие контроль за соблюдением меры пресечения.

При этом лица, проходящие военную службу, могут проголосовать на избирательном участке в районе расположения воинской части, сообщает избирательная комиссия.

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