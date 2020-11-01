Президентские выборы: ЦИК представила итоговые данные о явке избирателей

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Центральная избирательная комиссия провела брифинг после закрытия избирательных участков.

По данным ЦИК, к 21:00 все избирательные участки в стране завершили свою работу, кроме участка в Калараше – его деятельность продлена на 45 минут. Также стало известно об изменении рабочего графика некоторых участков за рубежом: на час продлили деятельность участки в Тель-Авиве, Берлине и Франкфурте-на-Майне, на 2 часа – в Яссах, Местре, Вильнёв-Сен-Жорже, Касселе.

По словам председателя Центральной избирательной комиссии Дорина Чимила, выборы президента прошли без каких-либо значительных инцидентов. К 22:00 на избирательные участки пришло более 1 200 000 человек. Явка в процентном соотношении составила почти 43%.

2 ноября в 09:00 ЦИК представит предварительные итоги президентских выборов.

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