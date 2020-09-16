0

Об использовании лидером PAS грязных технологий в предвыборную кампанию

Президентская гонка набрала обороты еще до официального старта самой кампании. Тонны грязи, провокаций и лжи льются со всех сторон. В основном в адрес президента Игоря Додона.

Ставки президентских выборов

Безусловно, президент – глава государства, верховный главнокомандующий, защитник суверенитета страны. Даже лишённый полномочий при Плахотнюке, именно президент был последним бастионом, который не давал олигархам узурпировать всю власть в стране.

Плахотнюк так и не смог стать премьером в 2016 – 2019 годах, заморозить все контакты с Россией в 2017 – 2018 годах (президент и ПСРМ участвовали в работах саммитов СНГ, ассамблеи стран СНГ), назначить везде своих послов (это прерогатива президента), продвинуть всех своих судей, наградить слуг олигархата (И. Додон давал ордена ветеранам, врачам, учителям).

Хотя президента незаконно отстраняли пять раз от власти, ему удавалось временно заблокировать многие сомнительные проекты олигархов, подорвать легитимность и доверие к правящей олигархической власти в стране. Именно благодаря усилиям президентуры и лично И. Додона Плахотнюку не удалось распустить 7 июня 2019 года парламент и удержать власть путём досрочных выборов. А ведь было решение Конституционного суда. Также именно президент назначил своим указом новое правительство М. Санду, добился отставки судей КС, смены политического режима и избавления страны от гнёта Плахотнюка.

Сегодня оппоненты могут говорить всё что угодно, но, будь на месте И. Додона любой другой из предыдущих президентов – М. Гимпу, М. Лупу, Н. Тимофти, – Плахотнюк правил бы до сих пор. Ведь не послы подписали указ о назначении М. Санду, а И. Додон, не послы отказались распустить парламент, а И. Додон, не они вели опасные переговоры с В. Плахотнюком и М. Санду, а Игорь Николаевич! Стоит ли напоминать, что семья президента попадала два раза в аварию, что ему угрожали физической ликвидацией, а не послам, Р. Усатому или М. Санду. И да – до сих пор видео переговоров с «кульками», «федерализацией» и другим бредом Плахотнюка крутят, чтобы дискредитировать И. Додона, а не вышеназванных персон.

А всё потому, что он в 2019 году совершил реально мужской поступок – поступок лидера и государственного мужа. Он рискнул всем – своей карьерой, свободой, жизнью, – бросив перчатку Плахотнюку и олигархату. И здесь никакого пафоса нет. Так и было, граждане это видели.

Вот почему компрадорам и их зарубежным кукловодам нужно любой ценой взять под контроль институт президентуры, тогда можно будет любого премьера протащить, любой закон принять, любое правительство назначить. А если надо, то и саму страну закрыть, как ненужную лавку! Проще говоря, для кураторов нашей оппозиции президентура во главе с И. Додоном – это серь-ёзная заноза, недоразумение, которое мешает им взять всю власть в стране. Недоразумение, как и сама Республика Молдова, наверное, и все её граждане.

М. Санду понимает, что у И. Додона самые высокие шансы на победу, вот почему она день и ночь воет, что Додон уже фальсифицировал выборы. Фактически это означает, что Санду уже признала своё поражение. Это даёт право А. Нэстасе утверждать, что смысла всем правым поддерживать кандидата, который уже проиграл, нет.

Планы Майи Санду

М. Санду понимает, что у И. Додона самые высокие шансы на победу. Вот почему она день и ночь воет, что Додон уже сфальсифицировал выборы. Фактически это означает, что она уже признала своё поражение. Это даёт право А. Нэстасе утверждать, что смысла всем правым поддерживать кандидата, который уже проиграл, нет.

Логика в этом есть: проиграла в 2016-м, сбежала из должности премьера в 2019-м. И теперь выдвигает свою кандидатуру на должность президента в 2020-м, несмотря на обещания поддержать Нэстасе?..

Тезис про фальсификации выборов отражает весь цинизм М. Санду. Дело в том, что выборы проводит ЦИК, признаёт тот же ЦИК и Конституционный суд. Председатель ЦИК – назначенец М. Санду. КС – и вовсе под полным контролем Санду и Нэстасе. Получается, она обвиняет саму себя?

Но Санду толкает эту лютую чушь от безысходности. Достижений особых на должности премьера у неё нет. Тотальной поддержки правых, как в 2016 г., тоже нет. А. Нэстасе и О. Цыку понимают, что Санду, если станет президентом, окончательно их уничтожит. И Нэстасе с его ППДП тому подтверждение.

Образ святой девы М. Санду давно рассыпался в прах. Имидж серьёзно потрёпан. Лозунг «Голосуйте за порядочных людей» вызывает как минимум недоумение, а на деле – почти клинический смех. Голосовать за концессию аэропорта в 2013-м, за выделение 5,4 млрд леев трём банкам Шора в 2015-м, встречаться с Ротшильдом в 2019-м, блокировать российский кредит в 2020-м, лишив аграриев субвенций, а потом выйти и митинговать за аграриев – это как минимум мерзко. Или неадекватно. Выбирайте сами. Ну уж точно непорядочно.

Также М. Санду раздавила весь правый фланг: уничтожила Нэстасе, вытянула весь электорат Гимпу и Киртоакэ. Потом разорвала коалицию с ПСРМ. Она просто не в состоянии работать в коалиции и, как Плахотнюк, пытается подмять всех под себя. Это понимают все правые избиратели, кроме самой М. Санду и её советников. А советники у неё те же, которые консультировали В. Плахотнюка. Речь – о румынском гражданине А. Стойчиу. Он же консультирует и Усатого. Об этом пишет портал scheme.md. Сей господин даже сайты одинаковые сделал Санду и Усатому, чем поставил Майю Григорьевну в идиотское положение.

С. Мокану слил на днях ещё одного консультанта Санду – плахопрокурора В. Мораря. Он снабжает её компроматом на оппонентов, главным образом на Додона. Он же даёт ей сливы из Генпрокуратуры, регулярно нападает на И. Додона и генпрокурора А. Стояногло. Напомним, что у Мораря уголовное дело за незаконное обогащение. В январе его задержали с обвинением в превышении служебных полномочий и фальсификации документов, но в феврале, под давлением западных послов, его отпустили по решению скандально известного боюканского суда. И это несмотря на показания многих свидетелей и на доводы прокуроров. Теперь вы понимаете, почему отпустили этого господина?

Хотя Санду и жаждет должности любой ценой, у её кураторов, видимо, другие планы.

Ставка будет сделана не на победу путём выборов, а на протесты после оглашения результатов.

Учитывая, что республика у нас не президентская, сильной вертикали власти нет (у ПСРМ – 37 мандатов, ДПМ сыплется и находится под давлением некоторых послов), то протесты могут помочь Санду взять власть силой. Но как она это сделает при полной пандемии и расколе на правом фланге

– нам не очень понятно. Может, ей помогут Нэстасе и Цыку? А им зачем? Ах да, Санду может опять пожаловаться на них в Брюссель.

Игры Усатого

Усатый понимает, что президентом он не станет. Его действия мотивированы двумя факторами: желанием быстрей сбежать из Бельц, где провал следует за провалом, и желанием получить иммунитет от уголовных дел в России и в Молдове.

Само его участие в президентской гонке в качестве спойлера И. Додона даёт основание предполагать, что он выполняет важную задачу, поставленную вашингтонским обкомом,

– не дать Додону победить в первом туре. А во втором, мол, разберёмся. Но для самого Усатого важно занять третье место любой ценой. Цель очевидна – чтобы поторговаться своими голосами во втором туре. Для этого он должен вытеснить Нэстасе и Цыку. Вот почему он подыгрывает Санду и аккуратно тем самым маргинализирует Нэстасе.

При этом, несмотря на браваду Ренато Георгиевича, ему не позавидуешь. В России у него уголовное дело за Ландромат, да ещё и розыск. Там он стал нерукопожатным и невыездным. Но он стал персоной нон грата и на Украине ещё с 2017 года, после визита в Крым. Его внесли в списки сайта Миротворец.

Хотя Усатый сотрудничает с Плахотнюком и Канду, тот вряд ли забыл его заявления 2017–2018 годов из России. Румыны не прочь попользоваться, но основной ресурс бросят в пользу Цыку и Нэстасе. Европейцы, фонды Сороса и Аденуара будут качать деньги в М. Санду. Усатый для всех чужой, и доверие к нему нулевое. Он кидал всех – Филата, Плахотнюка, Додона, Нэстасе. Потом просил прощения, потом опять кидал, и так по кругу. Теперь стал бодаться с «алкоголиками» из ФСБ, явно не понимая, что там очень серьёзные дяди с очень плохим чувством юмора и очень хорошей памятью.

Сам Усатый частично это понимает: ходит везде с охраной, постоянно оглядывается по сторонам, ездит только в Румынию, Англию, Дубай. Им овладел дикий страх. На всякий случай стал говорить про евроинтеграцию, облаял Лукашенко, своего бывшего идола, требуя, чтобы тот ушёл. Его телевидение БТВ день и ночь даёт русофобские материалы, подыгрывая западным послам. Тактика Усатого нацелена на поливание грязью Додона через многочисленные лайвы в Фейсбуке и выходы в эфир на телеканалах TV8 и Jurnal TV, подконтрольные М. Санду. Он берёт часть протестного электората, диаспору и в основном маргинальные, люмпенизированные слои населения.

Но чего не понимают недовольные граждане, так это того, что Усатый неспособен организовать и провести настоящий длительный протест. Многочисленные болячки, слабая физическая форма, тяга к праздному образу жизни просто отключают волю Ренато Георгиевича, что было особо заметно в 2015–2016 годах.

И да, допустим, будет протест, майдан, хаос. А дальше что? Ливия? Украина? Сирия? Одно радует в случае Усатого: он везде трубит, что если пройдёт во второй тур, то победит Додона. Таким образом он филигранно бьёт по Санду, отнимая у неё целые куски протестного электората, главным образом молодёжь. И, конечно, выталкивает на обочину Нэстасе. Ну и на том спасибо.

Надежды Андрея Нэстасе

А. Нэстасе пытается изо всех сил вырваться из ядовитых объятий М. Санду, но пока что это ему не очень удаётся. На днях председатель Европейской народной партии Д. Туск мило предложил ППДП и ЛДПМ поддержать единого кандидата правых сил, то есть М. Санду. Ну точь-в-точь как в 2016 году. Тогда Нэстасе «убил» Ж. Доль, который буквально сломал его через колено, убедив сняться с выборов в пользу Санду. Теперь Д. Туск пытается окончательно похоронить Андрея Андреевича. При этом западные фонды, особенно Фонд Сороса, недолюбливают А. Нэстасе за продвижение христианских ценностей, традиционной семьи. Короче, денег не дают – всё уходит к М. Санду.

С другой стороны, TV8, PRO TV, TVR, Jurnal TV, получающие деньги от Европейского фонда за демократию (и от Сороса чуть!), демонстративно игнорируют Нэстасе, пиаря Санду и Усатого.

Спасти Нэстасе может только чудо: агрессивная кампания, мощные дебаты, аргументированные атаки против Санду. Но сможет ли Нэстасе преодолеть свой страх перед Майей Гри-горьевной? Мы не уверены…

Богдан Цырдя,

политолог