Президентка и премьерка дёрнули за язык

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О том, как молдавские чиновники вводят свои правила в русский язык

30 сентября на заседании правительства был одобрен новый вариант классификатора профессий. В отличие от предыдущего, в нём используются феминитивы (слова женского рода парные аналогичным «мужским» понятиям, например актёр – актриса, акушер – акушерка, певец – певица).

Классификатор двух полов

Предложенный на утверждение кабмину классификатор был подготовлен совместно чиновниками Министерства труда и социальной защиты и Министерства образования и науки. Классификатор профессий разработан на двух языках – молдавском и русском. Не великие специалисты в русской филологии решили без всяких консультаций с научными умами, филологами через законодательный акт ввести феминитивы для применения не только в госязыке РМ, но и для языка другой страны.

Однако если в молдавском названия «женских» профессий не так режут слух, то в русском, учитывая правила образования новых слов (для образования слов женского рода от мужского используют суффиксы -иц(а), -к(а), -овк(а), -чиц(а), -щиц(а), -есс(а), -ин(а), -ин(я), -ис(а)), порой даже звучат уничижительно. Например, в молдавском языке так будут выглядеть оба варианта названия профессии: conducător/conducătoareа (руководитель), regizor/regizoareа, farmacist/farmacistă, instructor/instructoareа, economist/economistă, psiholog/psihologă и так далее. В русском языке «женские» варианты будут звучать несколько издевательски или пренебрежительно: режиссёрка или режиссёрша, инструкторша (инструкторка), психологиня или психологша, фармацевтка, президентка, министерша, премьер-министерша и так далее.

Эти «неологизмы» новая проевропейская власть решила ввести в приоритетном порядке, чтобы таким образом уравнять в правах женщин с мужчинами, так как используемые названия профессий в мужском роде якобы принижают значение прекрасной половины человечества. К тому же закрепить феминитивы на законодательном уровне рекомендовали европейские организации по обеспечению равноправия между обоими полами и по борьбе с сексизмом. На введение феминитивов в законодательство РМ настаивали и члены Совета по предупреждению и ликвидации дискриминации и обеспечению равенства.

В обсуждаемой ситуации нужно помнить некоторые простые вещи: есть язык письменный, стиль официально-деловой, где самодеятельность демонстрирует только слабую подготовку тех, кто и в молдавском, и в русском позволяют себе подобные вольности.

Не в компетенции парламента

По мнению кандидата филологических наук Анны Казимировны Монастырской, проработавшей около 40 лет преподавателем русского языка на факультете журналистики МолдГУ, многие так называемые реформаторы всего на свете – люди не очень во всех областях сразу образованные. Поэтому они с большим энтузиазмом и даже неутолимой энергией берутся за всё, в том числе и за язык, речь и тому подобные понятия им, да и многим другим, неподвластные.

– Никакое решение никакого парламента не может принять новые законы языка, отменив старые, – убеждена А. К. Монастырская. – В обсуждаемой ситуации нужно помнить некоторые простые вещи: есть язык письменный, стиль официально-деловой, где самодеятельность демонстрирует только слабую подготовку тех, кто и в молдавском, и в русском позволяют себе подобные вольности. Есть словари, рекомендации, стилистические ограничения, с которыми приходится в этом стиле считаться. А есть речь разговорная, где допускается смешение стилей и разного рода отступления, иногда в целях стилистических. Пусть там и пребывают министерши и президентши, где раньше были врачихи и прочие стилистически окрашенные личности.

Чиновники против науки

Руководитель просветительских проектов Российского центра науки и культуры в Республике Молдова, бывший ректор Славянского университета РМ, известный филолог-русист Виктор Костецкий считает: если мы говорим о русском языке, то имеются научные выкладки, которым и следует соответствовать.

– В официально-деловом стиле ни в коей мере не допускаются парные образования, то есть для женщин название профессии остаётся «педагог», «техник», «токарь» и так далее, – говорит В. Костецкий. – В разговорной речи отнесение подобных слов к лицам женского пола можно выделить только синтаксически. Для этого сказуемое употребляют в форме женского рода, если в функции подлежащего используется одно из слов данной категории. Например, «учёный-биолог сделала доклад» или «редактор была в отпуске летом». Если раньше такие уточнения не допускались, то сегодня по этому поводу в русском языке сделаны оговорки. В нейтральных стилях закрепились слова «акушерка», «буфетчица» – здесь профессия чётко обозначена по отношению к женскому роду. Все эти новые образования – «дворничиха», «сторожиха» и другие – для русского менталитета, уха, речевой культуры содержат некий приниженный, просторечный характер. Я, например, нашего секретаря никогда не назову секретаршей, потому что есть в этом некая уничижительность, а также двусмысленность, которая закрепилась по разным причинам, в том числе и социального характера.

Виктор Костецкий убеждён, что для культуры русской речи и для оформления официально-делового стиля нужно руководствоваться не вкусами непонятно каких чиновников, а научными данными. Именно официально-деловой стиль может регламентироваться на уровне властей, но не разговорная речь, с которой мы сами управляемся.

Чётко следует принятым нормам и правилам русского языка филолог по образованию, корректор Вера Александровна Никитина. Она никак не воспринимает предлагаемые в классификаторе «женские» названия профессий, потому что для неё законом является нормативный «Словарь современного русского литературного языка». Собеседница «АиФ в Молдове» говорит, что в своей работе и дальше намерена следовать действующим нормам и требованиям русского языка.

– Именитые русисты пока не рекомендовали к употреблению эти феминитивы, поэтому я не буду использовать предлагаемые молдавской властью перлы до тех пор, пока они не станут нормой в русском языке, – говорит В. А. Никитина. – А по желанию так называемых специалистов Евросоюза корёжить родной язык – один из шести рабочих языков международных организаций – я, разумеется, не буду.

Конфликт идеологий

Уже больше 10 лет горячие споры вокруг феминитивов ведутся и в России. Известный российский филолог Анна Потсар, комментируя данную тему местным СМИ, отметила, что за этими словообразованиями стоит конфликт двух идеологий.

– Согласно первой, есть языковая система, в которой профессиональная принадлежность обозначается словами мужского рода. Тем самым официально закреплено многовековое превосходство мужчин. Носители (а в большинстве своём – носительницы) альтернативной идеологии считают, что женский род имеет равные права, – отмечает

А. Потсар. – Они не просто декларируют, а скорее подчёркивают и выпячивают этот момент противостояния мужского и женского, заявляют о своих правах на равный с мужчинами статус. Таким образом, словесные единицы «авторка», «редакторка», «экспертка» содержат это противостояние. Это так называемые многоголосые слова, в которых сталкиваются разные точки зрения.

Инструмент познания мира

А российский лингвист и профессор Высшей школы экономики Максим Кронгауз отмечает, что это равноправие ему, как лингвисту, неудобно, так как «язык сам развивается в данном направлении. Может быть, не так радикально и автоматически, как того хотели бы феминистки, требующие немедленного равноправия в языковом отношении».

– Дело в том, что язык можно рассматривать как некий инструмент познания мира, – аргументирует М. Кронгауз. – По тому, какие феминитивы уже образованы, мы можем судить, насколько это равноправие установлено в мире. И наоборот, рассматривая изменения языка, мы можем следить за динамикой и скоростью социальных и культурных изменений.

Существует опасение, что если издать декрет о немедленном образовании всех феминитивов, едва ли будет достигнуто реальное культурное и социальное равенство, но вот потерять язык, как инструмент анализа, – это может случиться. В Молдове именно это новая власть и решила сделать. Какое ей дело до языка другой страны? Если не силой одолеть, то хоть язык исковеркать.

Мнение Рудягиной

От глухоты духовной

Я отрицательно отношусь к новомодным вмешательствам в нормы русского языка и крайне отрицательно – к навязыванию русскому языку чьих-то комплексов неполноценности. Принадлежность к женскому полу не помешала, например, Светлане Савицкой стать и называться космонавтом, а Серафиме Брюсовой – первой женщиной-нейрохирургом в мире. Равно как моей матери в середине прошлого столетия получить два высших образования и быть одним из ведущих режиссёров (а не режиссёрш и не режиссёрок) Государственного национального общественного молдавского телевидения, а эпохой раньше бабушке – собирателем народных танцев и хореографом самодеятельных танцевальных коллективов. При том что обе были красивыми 1000-процентными женщинами и невероятно преданными матерями. Да все мои родственницы и подруги – высококлассные специалисты («специалистки», на мой взгляд, это о чём-то другом!), профессионалы, что не мешает им быть женственными и прекрасными. Было бы любимое дело, целеустремлённость, трудолюбие, горение, желание служить родной стране, людям. Я не вижу проблемы в том, что называюсь звукорежиссёром, преподавателем, куратором, главным редактором или Мастером литературы Республики Молдова!

Мне видится в борьбе за введение феминитивов единственное желание борьбы ради борьбы. Стремление дамы стать «членкой», «авторкой», «директоркой» или «президенткой» – от душевной звенящей пустоты, от глухоты духовной, в частности от полного равнодушия к мелодике речи. Подобные слова в русском языке могут использоваться исключительно в негативном, саркастическом, издевательском, траги-фарсном контексте. Так и воспринимаются адекватными людьми.

Олеся Рудягина,

председатель Ассоциации русских писателей РМ

Любовь Чегаровская