Президент заверил самых сильных волейболистов страны в своей дальнейшей поддержке (ФОТО, ВИДЕО)

Глава государства встретился сегодня с самыми сильными мужскими командами по волейболу в Республике Молдова: «Olimp-Moldova-USM» и « Dinamo-MAI-Speranța».

В послужном списке обеих команд много медалей, завоеванных в различных соревнованиях, где они принимали участие под патронатом Игоря Додона.

Президент поздравил игроков и тренеров с достигнутыми результатами и пожелал покорения новых вершин, заверив их в дальнейшей поддержке.