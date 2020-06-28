Президент: Взвешенная внешняя политика, основанная на прогосударственных настроениях, стала новой национальной идеей (ВИДЕО)

Одна из основных проблем Молдовы — это геополитическая разобщенность. Все годы независимости население нашей страны было расколото на две части — пророссийскую и проевропейскую. Вот почему идея взвешенной внешней политики в нынешних реалиях необходима и важна.
Об этом в программе “Формула власти” заявил Игорь Додон.
– Сейчас — новая национальная идея, взвешенная внешняя политика, основанная на промолдавских настроениях, прогосударственных. Потому что, когда мы спрашиваем: “Ребята, а вы хотите, чтобы Молдова дружила и с Западом, и с Востоком?”, вот здесь у нас нет разделения 50 на 50. Здесь у нас 75% считает, что это единственная правильная позиция. Вот вокруг этой позиции мы пытаемся сейчас консолидировать общество, – сказал он.
Напомним, ранее стало известно, что президент подпишет указ о разработке Концепции взвешенной внешней политики.
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