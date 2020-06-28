Президент: Взвешенная внешняя политика, основанная на прогосударственных настроениях, стала новой национальной идеей (ВИДЕО)

Одна из основных проблем Молдовы — это геополитическая разобщенность. Все годы независимости население нашей страны было расколото на две части — пророссийскую и проевропейскую. Вот почему идея взвешенной внешней политики в нынешних реалиях необходима и важна.

Об этом в программе “Формула власти” заявил Игорь Додон.