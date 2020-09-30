Президент выразил готовность помочь с решением проблем в сфере кинематографа (ФОТО, ВИДЕО)

0

Игорь Додон провел встречу с группой профессиональных кинематографистов нашей страны. Режиссер, продюсер, экс-директор Национального центра кинематографии Валериу Жереги рассказал о достижениях последних лет в области отечественной кинопродукции, отмеченной наградами на различных престижных специализированных фестивалях по всему миру, а также о существующих в данной области проблемах. Представители киносообщества выразили уверенность в будущем отечественной киноиндустрии, в которой формируются несколько совместных международных производств.

В то же время деятели культуры обратили внимание на необходимость создания в Республике Молдова центра кинопроизводства и кинопроката, который отвечал бы всем необходимым условиям для производства качественных фильмов.

Глава государства высказался за развитие искусства в нашей стране и выразил готовность предпринять конкретные действия, призванные способствовать решению проблем, существующих в сфере кинематографа. – Уверен, что эта отрасль могла бы не только существенно пополнить бюджет, но и содействовать продвижению имиджа нашей страны за рубежом, – отметил он. Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.