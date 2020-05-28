Президент встретился с руководством Унген и посетил районную больницу (ФОТО, ВИДЕО)

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В Унгенах глава государства встретился с руководством района, с которым обсудил проблемы региона, а также предложения властей по их решению. По словам председателя района Геннадия Митрюка, среди наиболее острых проблем значится потребность в водоснабжении, поддержке экономических агентов, пострадавших от природной стихии, будь то засуха или заморозки, а также необходимость ремонта здания бывшей железнодорожной больницы, ремонта дорог и так далее.

Игорь Додон приветствовал тот факт, что люди проявляют желание и готовность осуществить изменения к лучшему.

– Заверил их в том, что мы будем прилагать максимальные усилия для содействия повышению уровня жизни людей в каждом районе, – отметил он на своей странице в соцсети.

Кроме того, глава государства отправился в Унгенскую районную больницу, где на месте изучил уровень оснащения и принимаемые учреждением меры в рамках борьбы с распространением коронавируса нового типа. В больнице 305 коек. Протестировано 108 человек, из которых 41 оказался инфицированным. 27 человек излечились, двое умерли. В настоящее время здесь проходят лечение три пациента.

– Обсудил с администрацией учреждения и медперсоналом проблемы, с которыми они сталкиваются в каждодневной работе. В связи с этим сообщил им о том, что в знак высокой оценки их преданности делу подписал Указ об объявлении 2020-го Года медицинского работника. В его рамках пройдет ряд мероприятий, будут удвоены зарплаты и улучшены условия труда. Пожелал им здоровья и усердия и вручил группе медиков почетные дипломы президента, – сообщил Игорь Додон.