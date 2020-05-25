Президент вручил почетные дипломы работникам детской больницы имени Игнатенко (ФОТО, ВИДЕО)

0

Глава государства посетил сегодня Муниципальную клиническую детскую больницу имени Валентина Игнатенко. Игорь Додон обсудил с медицинскими работниками нынешнее положение дел в учреждении и национальной системе здравоохранения.

Президент сообщил им о решении объявить 2020-й Годом медицинского работника. Он отметил, что данное решение предполагает запуск ряда инициатив по поддержке медицинской сферы, в том числе двукратное увеличение зарплат для всех медицинских работников, улучшение условий труда и лечения пациентов и так далее. В знак высокой оценки преданности, профессионализма и заботы о каждом пациенте, в особенности во время пандемии, глава государства вручил нескольким сотрудникам учреждения почетные дипломы Президента Республики Молдова, пожелав всем здоровья, усердия и стойкости в их нелегком труде.

Он также поблагодарил молдавскую компанию Bemol за неоценимую помощь в оснащении больницы сразу несколькими единицами новейшего оборудования. Это хирургическая стойка, электрокоагулятор, кардиологические мониторы для отдела педиатрии, аппарат для уничтожения и переработки медицинских отходов, дозиметр для функционирования рентген-оборудования, а также мебель для комнат отдыха пациентов и комнат ожидания больных на нескольких этажах.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.