Президент вручил почетные дипломы работникам детской больницы имени Игнатенко (ФОТО, ВИДЕО)

Президент вручил почетные дипломы работникам детской больницы имени Игнатенко (ФОТО, ВИДЕО)

Глава государства посетил сегодня Муниципальную клиническую детскую больницу имени Валентина Игнатенко. Игорь Додон обсудил с медицинскими работниками нынешнее положение дел в учреждении и национальной системе здравоохранения.

Президент сообщил им о решении объявить 2020-й Годом медицинского работника. Он отметил, что данное решение предполагает запуск ряда инициатив по поддержке медицинской сферы, в том числе двукратное увеличение зарплат для всех медицинских работников, улучшение условий труда и лечения пациентов и так далее. В знак высокой оценки преданности, профессионализма и заботы о каждом пациенте, в особенности во время пандемии, глава государства вручил нескольким сотрудникам учреждения почетные дипломы Президента Республики Молдова, пожелав всем здоровья, усердия и стойкости в их нелегком труде.

Он также поблагодарил молдавскую компанию Bemol за неоценимую помощь в оснащении больницы сразу несколькими единицами новейшего оборудования. Это хирургическая стойка, электрокоагулятор, кардиологические мониторы для отдела педиатрии, аппарат для уничтожения и переработки медицинских отходов, дозиметр для функционирования рентген-оборудования, а также мебель для комнат отдыха пациентов и комнат ожидания больных на нескольких этажах.

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