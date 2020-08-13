Президент вручил Орден Республики еще одному ветерану ВОВ (ФОТО, ВИДЕО)

Президент вручил Орден Республики еще одному ветерану ВОВ (ФОТО, ВИДЕО)

В городе Теленешты Игорь Додон навестил Марию Мотрук, ветерана Великой Отечественной войны. Недавно она отметила свое 100-летие. 

Мария Мотрук была на фронте с 1942 года до конца войны, сначала радисткой, потом пулеметчицей. За проявленный на поле боя героизм награждена несколькими орденами и медалями. В мирное время она работала воспитателем в детском саду, жила скромно, воспитывала детей и внуков, пользовалась уважением односельчан.

Глава государства вручил ветерану высшую награду нашего государства – Орден Республики, и пожелал ей крепкого здоровья и счастливой жизни в кругу близких.

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