Президент возобновил поездки по стране. Сегодня – сразу три района (ФОТО)

Президент возобновил поездки по стране. Сегодня – сразу три района (ФОТО)

После небольшого перерыва Игорь Додон возобновил рабочие поездки по стране. Сегодня в повестке значатся сразу три района на севере Молдовы: Флорештский, Дрокиевский и Сынджерейский. 

Первый пункт насыщенного рабочего графика – село Верхние Кугурешты Флорештского района. Здесь глава государства принял участие в церемонии сдачи в эксплуатацию водопровода, который свяжет этот населенный пункт с соседним селом Нижние Кугурешты. Это часть проекта «Вода для жизни в северном регионе: Флорештский и Сорокский районы». Он финансируется из источников Национального фонда регионального развития посредством Агентства регионального развития «Север» и на средства Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству совместно с Австрийским агентством по развитию.

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