Президент: Вне зависимости от результата выборов мы, в отличие от правых, призывать к дестабилизации не будем

Игорь Додон не считает, что какие-либо политические силы страны смогут организовать “Майдан”, однако призывов к дестабилизации не исключает. Заявление было сделано в рамках передачи “Президент отвечает”.

– В чем разница между ними и всеми ими? Во-первых, все они борются с президентом Додоном. У них нет другой повестки. Вы слышали что-то другое, кроме “Долой Додона!”? У нас чёткие вещи – зарплаты, дороги, как помочь людям. Вот наша повестка.

Во-вторых, мы никогда не станем дестабилизировать ситуацию, вне зависимости от результатов выборов. Я живу в этой стране, здесь живут мои дети. Вы видели, какой хаос в Беларуси? Хотите такое у нас? Мы никогда такое не сделаем. В этом разница. Они хотят устроить хаос, если не смогут прийти к власти законным образом. Мы хаоса не хотим и провоцировать его не будем.

Я думаю, что у нас есть все шансы, и что мы победим на этих выборах, потому что люди – мудрые. Вне зависимости от результата не будем звать людей на улицы и не будем организовывать протесты. Это может произойти только в одном случае – чтобы защитить победу Президента РМ Игоря Додона. Но я категорически против дестабилизации, – сказал он.