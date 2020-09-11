Президент: В России нужно открыть больше избирательных участков

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В рамках нового выпуска “Президент отвечает” глава государства высказался за открытие большего числа избирательных участков в Российской Федерации, так как “в России находится больше наших граждан, чем во всех странах Европы вместе”.

– Мы должны дать право голосовать всем. Считаю, что в этом году нужно открыть больше участков в РФ. Пусть они будут и в Италии, Германии, хотя там не так много граждан, так как многие вернулись домой, и там будет сложнее их открыть из-за ситуации с коронавирусом. Но, безусловно, в РФ нужно открыть больше участков, – сказал он.

Напомним, президентские выборы намечены на 1 ноября.

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