Президент совершает визит в Криулянский район (ФОТО, ВИДЕО)

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Глава государства начал очередную рабочую поездку по Молдове. Сегодня в повестке дня – населенные пункты и экономические агенты Криулянского района.

Первый пункт рабочего графика – Институт фитотехники «Порумбень» в селе Пашкань. Вместе с сотрудниками учреждения президент осмотрел поле, на котором произрастает гибридный сорт кукурузы.

Институт фитотехники является научно-практическим учреждением сельскохозяйственного профиля. Он был создан в 1973 году, с тех пор занимается научными исследованиями именно в области создания гибридных сортов кукурузы. Сегодня в институте работают около 100 человек и 25 научных исследователей. Хозяйство ежегодно производит около 12 тысяч тонн семян кукурузы, из которых около половины уходит на экспорт. Продукция пользуется большим спросом в Беларуси и России.

Глава государства приветствовал коллектив учреждения, поблагодарил за постоянные усилия по улучшению результатов сельского хозяйства и сообщил о том, что руководство страны приняло решение увеличить объем помощи аграриям, пострадавшим от засухи, и в первую очередь тем, кто выращивает зерновые второй группы: кукурузу и подсолнечник.

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