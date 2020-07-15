Президент совершает визит в Хынчештский район (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон продолжает рабочие поездки по стране. Сегодня в повестке – Хынчештский район. По традиции у президента пройдут встречи с местной администрацией, персоналом районной больницы, экономическими агентами, ветеранами Великой Отечественной войны.

Первым пунктом стала беседа с районной администрацией во главе с председателем Хынчештского района Юрием Левинским. Стороны обсудили все актуальные проблемы социально-экономического развития региона, включая поддержку сельского хозяйства, строительство и ремонт дорог и социальных объектов.

– Рассказал собеседникам о недавно вступивших в силу поправках в бюджет, благодаря которым около миллиона граждан Молдовы различных социальных категорий получат финансовую помощь. Кроме того, в населенных пунктах страны начался ремонт дорог в рамках общенациональной программы «Хорошие дороги для всех», – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

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