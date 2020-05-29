Президент: Рисковать здоровьем детей мы не можем!

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Создана рабочая группа, которая рассмотрит вопрос открытия детских садов в условиях пандемии коронавируса. Об этом в рамках передачи “Главный вопрос” на телеканале “НТВ-Молдова”. Игорь Додон отметил, что, скорее всего, в июне, как было сказано и ранее, детские сады не откроются, а по поводу июля решение за специалистами.

Президент отметил, что понимает возмущение родителей, но на кону – здоровье детей.

– Здоровьем детей рисковать мы не можем! Не дай Бог очаг в каком-нибудь детском саду, – сказал он.

Говоря о том, когда в Молдове будет снят запрет на проведение массовых мероприятий, Игорь Додон отметил, что это ограничение пока не было отменено ни в одной стране мира. В то же время президент подчеркнул, что выступал за более раннюю отмену большинства из введенных мер, однако против этого выступили специалисты по причине того, что риски пока не пройдены.

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