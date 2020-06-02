Президент рассказал работникам районной больницы Единец о запланированном в этом году повышении зарплат (ФОТО)

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Рабочая поездка главы государства на север Молдовы продолжилась в Единцах. Игорь Додон обсудил с председателем района Николаем Мельником актуальные вопросы развития региона, в том числе строительство и ремонт дорог, социальную инфраструктуру и сельское хозяйство.

Затем они отправились в районную больницу, где в настоящее время проходят лечение 50 пациентов, инфицированных COVID-19. Всего за время эпидемии в Единецком районе заразились 232 человека, 130 с тех пор вылечились, четверо умерли. Глава государства поблагодарил персонал лечебного учреждения за профессионализм и преданность делу, наградил нескольких из них почетными дипломами президента. Кроме того, он сообщил им о запланированном в нынешнем году повышении зарплат всем медработникам страны.

После этого Игорь Додон отправился в гости к ветерану Великой Отечественной войны Ивану Николаевичу Томчаку. Ему 95 лет, на фронт отправился в 1944 году, участвовал в боях в Венгрии, был дважды ранен. После войны вступил в колхоз, в котором проработал много лет. Президент выразил ему благодарность за вклад в Великую Победу и вручил высшую награду Молдовы – Орден Республики.

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