Президент рассказал, почему в период правительства Санду не скупали депутатов

Президент рассказал, почему в период правительства Санду не скупали депутатов

В последние недели в парламенте начали “скупать” депутатов, потому что именно сейчас, при новом генеральном прокуроре и при правительстве Кику, активизировалось расследование многих дел, а именно “кражи века” и сдачи в концессию Международного аэропорта Кишинева. При прежнем кабинете министров, возглавляемом Майей Санду, эти процессы только “изображались”, и это устраивало тех, кто сегодня пытается вернуть себе власть в стране. Об этом Игорь Додон заявил в рамках программы на общественном телеканале. 

– В прошлом году, при правительстве Санду, расследование больше “изображалось”, и всех всё устраивало, никому не нужно было “выдергивать” депутатов. Начали “выдергивать” сейчас, когда начались конкретные вещи, – сказал он. 

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