Президент рассказал о прошлогоднем плане Плахотнюка: “Его целью была должность премьер-министра”

Президент рассказал о прошлогоднем плане Плахотнюка: “Его целью была должность премьер-министра”

В прошлом году Владимир Плахотнюк намеревался распустить в июне парламент и спровоцировать досрочные парламентские выборы в стране, чтобы по их результатам окончательно захватить всю власть в Молдове и возглавить правительство. Об этом Игорь Додон рассказал в рамках передачи на частном телеканале. 

– Он хотел привезти из Румынии Усатого и попытаться взять большинство в парламенте, потому что у него уже почти было 38 или 39 мандатов, и он знал, как это сделать. У него было 30, у Шора – 7, двое независимых. Ему оставалось только провести Усатого с 12-13 мандатами и самостоятельно сформировать большинство. Его целью была должность премьер-министра, – рассказал Игорь Додон. 

Однако главе государства удалось сорвать этот план. Именно поэтому Плахотнюк сейчас мстит ему за это, отметил Додон.

 

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