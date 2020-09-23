Президент рассказал о масштабной программе для молдавской медицины (ВИДЕО)

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За последние полгода Игорь Додон побывал почти во всех районных больницах страны. Глава государства отметил, что совершает эти визиты с целью поддержки медицинских работников, которым из-за пандемии коронавируса пришлось нелегко. Помощь этой сфере будет оказана и далее, заверил он. В частности, как рассказал Додон, уже разработана масштабная программа, направленная на решение трёх главных проблем: кадры, оснащение больниц и доступ к медицине в сёлах.

– Я думаю, что мы запустим в следующем году национальную программу – мы её уже разработали для трёх уровней. Медицинские пункты должны быть во всех населённых пунктах, они обязательно должны быть оснащены, должны быть автомобили, должен быть специалист. У нас 900 примарий, приобрести 900 автомобилей – это не проблема, это мы сможем решить за 1-2 года, – сказал он.

Президент отметил, что на районном уровне должен быть остановлен процесс оптимизации. В больницы нужно вложить инвестиции, оснастить их всем необходимым и обеспечить врачами.

– На региональном уровне предлагается создать несколько национальных центров, которые могли бы проводить более профессиональные исследование и операции. Такова наша стратегия, – сказал президент.

Напомним, что по инициативе Игоря Додона 2020 год был объявлен Годом медицинского работника. Кроме того, по предложению главы государства зарплаты всех сотрудников этой системы будут удвоены, а сотни врачей были награждены президентом орденами и медалями в знак высокого признания их вклада и заслуг.

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