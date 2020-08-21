Президент рассказал, о чём его просят примары от “АКУМ” (ВИДЕО)

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Проект “Хорошие дороги для всех” реализуется полным ходом. В 30% населенных пунктах страны работы практически завершены, рассказал Игорь Додон в рамках нового выпуска “Президент отвечает”.

– Некоторые пишут мне, кстати, и примары от ПДС и ППДП, от “АКУМ”: “Господин Додон, не дай Бог, заберете деньги на дороги и отдадите их сельхозпроизводителям. У нас в селе осталось доделать полкилометра, километр дороги”. Хочу вас заверить, что мы сделаем всё возможное, чтобы программа “Хорошие дороги для всех” была реализована до конца, чтобы дороги были достроены в этом году, – сказал он.

Игорь Додон отметил, что на этом этапе около 80% населенных пунктов уже подписали соответствующие соглашения, и там начались или должны начаться ремонтные работы. В 30% сел из них они практически завершены.

– Мы подсчитали, что к концу октября, пока позволяет погода, нам удастся реализовать эту программу в каждом населенном пункте РМ. Напомню, что каждое село получает от 1 млн леев и выше. Думаю, это огромная сумма, которую большинство населенных пунктов не видело за все годы независимости, – подытожил президент.

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