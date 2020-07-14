Президент рассказал, кто боится досрочных парламентских выборов

Президент рассказал, кто боится досрочных парламентских выборов

Андриан Канду и Илан Шор не хотят досрочных парламентских выборов, потому что в случае их проведения они останутся за “бортом” законодательного органа. Боится досрочных и Андрей Нэстасе, уверен Игорь Додон. 

Заявление было сделано в рамках программы на частном телеканале.

– Я думаю, что он не должен бояться. Пойдет на президентские выборы, наберет 5-10% и “потянет” за собой партию. У него будет фракция в новом составе законодательного органа, чистом, без Канду, Шора и Плахотнюка. Я не вижу в этом рисков, – сказал он. 

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